Mercedes-Benz показал тизеры нового E-Class

Компания Mercedes-Benz показала тизеры нового поколения модели E-Class, премьера которой состоится в 2023 году.

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Судя по опубликованным немецким автопроизводителем изображениям, автомобиль получит фары с узнаваемым дизайном со сдвоенными световыми элементами, а также вставки в бампер с паттерном из фирменной звезды Mercedes-Benz. Для нового E-Class также предложат аксессуары AMG, включая новые колесные диски.

Напомним, ранее был рассекречен интерьер модели — как и все современные автомобили Mercedes-Benz, новый E-Class в базовой версии получит два раздельных экрана а топовая версия будет оснащаться системой MBUX Superscreen с дисплеем на всю переднюю панель.

Премьера Mercedes-Benz E-Class состоится 25 апреля 2023 года. Старт продаж седана нового поколения на европейском рынке намечен на лето.

Максим Вершинин

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