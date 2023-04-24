Умер основатель и худрук Кремлевского балета Андрей Петров

Основатель и художественный руководитель театра «Кремлевский балет» народный артист России Андрей Петров скончался на 78-м году жизни. Причины смерти не называются.

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Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Андрей Петров

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

«Коллектив Государственного Кремлевского дворца сообщает о кончине советского и российского артиста балета и хореографа, основателя, художественного руководителя и главного балетмейстера театра "Кремлевский балет" Андрея Петрова»,— говорится в сообщении, размещенном на странице «Кремлевского балета» во «ВКонтакте».

Андрей Петров умер 23 апреля. Дата и место прощания с народным артистом России пока не называются.

Господин Петров родился в 1945 году в семье актрисы Московского театра «Ромэн» Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина.

В 1987–1989 годах Андрей Петров был заведующим балетной труппой Большого театра, после чего перешел на работу в Кремлевский дворец съездов (КДС; позднее — Государственный Кремлевский дворец) и стал художественным руководителем Театра балета КДС, переименованного затем в «Кремлевский балет». Занимал должность секретаря Союза театральных деятелей России.

Александр Кислов