Utair в июне запустит рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск

Авиакомпания Utair с 3 июня начнет летать по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Билеты в продаже от 5740 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вылет из Ханты-Мансийска запланирован в 6:00, из Горно-Алтайска — в 12:50. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Напомним, со 2 июня Utair начнет летать из Нижневартовска (ХМАО-Югра) в Сочи. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям до 24 сентября. Тогда же авиакомпания запустит прямой рейс Тюмень – Бодрум (Турция). Вылеты будут осуществляться каждую неделю по пятницам.

Диана Сунагатуллина

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