Минюст решил отменить возможность смены пола только в паспорте

Министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью ТАСС рассказал о намерении исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. Он указал, что такая мера станет первым шагом по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей… Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам»,— сказал министр.

Минюст в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. «Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов»,— пояснил господин Чуйченко.

Согласно действующему законодательству, одним из оснований для внесения исправлений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. «При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается»,— обратил внимание господин Чуйченко.

Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве в 1997 году. По словам министра, с 2018 года, когда начали действовать механизмы по реализации соответствующих положений закона, по 2022 год было зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев смены пола в документах.

9 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». 5 декабря он запретил в России пропаганду ЛГБТ. За распространение среди несовершеннолетних граждан информации, которая способна вызвать у них желание сменить пол законом предусмотрен штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для физлиц, для юрлиц — до 4 млн руб.