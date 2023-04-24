МИД Китая заявил об уважении суверенитета всех стран после высказывания посла во Франции про Крым

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что позиция Китая по Крыму не претерпела изменений, Пекин уважает суверенитет всех стран. Так она прокомментировала «РИА Новости» слова посла Китая во Франции Лю Шая про принадлежность Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

Мао Нин добавила, что Китай также уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР. «Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза»,— сказала она.

21 апреля Лю Шай в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Крым был «изначально российским». О бывших странах СССР он сказал, что у них нет суверенного статуса в соответствии с международным правом. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии после этого вызвали послов Китая, чтобы те дали объяснения из-за высказываний Лю Шая. Депутаты Европарламента призвали главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского дипломата.

После, как сообщает Bloomberg, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лю Шая.

Как сообщает Bloomberg, посольство КНР сегодня, 24 апреля, разместило всю стенограмму выступления Лю Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте в WeChat. К 12:00 по пекинскому времени (7:00 мск) появилась пометка, что стенограмма «была удалена автором». Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства, обратило внимание агентство.

Лаура Кеффер