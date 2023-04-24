В Севастополе возобновили работу пассажирских судов после атаки беспилотников

В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта после атаки двух беспилотников в ночь на 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

О приостановке движения катеров и паромов в Севастополе объявили в 06:00. По сообщению главы города Михаила Развожаева, тремя часами ранее на внешнем рейде были уничтожены два дрона, один из которых взорвался самостоятельно.

В настоящее время движение морских пассажирских судов осуществляется в штатном режиме.

Анастасия Донскова

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