В Севастополе после атаки дронов остановили движение пассажирских судов

В Севастополе после предотвращения атаки двух беспилотников приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

На конечных пунктах остановки будет организована работа подвижного состава на компенсационном маршруте. Время возобновления движения судов не уточняется.

Ранее, в ночь на 24 апреля, на внешнем рейде Севастополя была предотвращена атака двух беспилотных аппаратов. Надводный дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Второй аппарат взорвался сам, как отметил господин Развожаев. По заявлению главы города, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Анастасия Донскова

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