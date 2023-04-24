Врио главы Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал постановление об отставке правительства региона. Члены краевого правительства будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава, подтвердили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также Михаил Котюков назначил в должности и.о. председателя правительства региона Сергея Верещагина. Ранее Сергей Верещагин был заместителем ушедшего накануне в отставку Юрия Лапшина, возглавлявшего правительство края. В должности и.о. министра транспорта назначен Дмитрий Зотин, до этого занимавший пост заместителя министра транспорта региона.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля принял отставку Александра Усса, возглавлявшего регион с 2017 года, и назначил врио губернатора Михаила Котюкова, который до этого работал в должности заместителя министра финансов РФ.

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Лолита Белова