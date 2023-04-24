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Коммерсантъ FM
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Отвечавшие за трансляцию похорон Елизаветы II режиссеры получили премию BAFTA

Команда режиссеров, работавших над телетрансляцией похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получила премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Они взяли награды за режиссуру с нескольких камер и за звук.

В числе других победителей: сериал «Дом дракона» (награды за лучший грим, звук и спецэффекты), сериал «Будет больно» (за выбор актеров, монтаж и сценарий), «Змей в Эссексе» (дизайн костюмов).

Оглашение победителей телепремий BAFTA разделено на две церемонии. Основные лауреаты — лучшие актеры и актрисы, а также лучшие сериалы и телепрограммы — станут известны на церемонии 14 мая. Премии BAFTA в области кино присуждались 19 февраля. Семь наград взяла немецкая антивоенная драма «На Западном фронте без перемен».

Подробности — в материале «Ъ» «Семь побед на Западном фронте».

Лаура Кеффер

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