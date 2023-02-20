Семь побед на Западном фронте

В Лондоне прошла 76-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Абсолютным ее триумфатором стала немецкая военная драма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, победившая в 7 категориях из 14, в которых выдвигалась, включая «Лучший фильм». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: работавшие над фильмом «На Западном фронте без перемен» Джеймс Фрэнд, Мальте Грюнерт и Эдвард Бергер. У каждого по своей статуэтке

Фото: Henry Nicholls, Reuters Слева направо: работавшие над фильмом «На Западном фронте без перемен» Джеймс Фрэнд, Мальте Грюнерт и Эдвард Бергер. У каждого по своей статуэтке

Фото: Henry Nicholls, Reuters

В нынешнем году у главной британской кинопремии, играющей также заметную роль в гонке за «Оскарами», новая площадка и новый формат. Из Королевского Альберт-холла она переехала в Королевский Фестивал-Холл на южном берегу Темзы — этот концертный зал меньше и куда скромнее по убранству, чем предыдущий, что сразу придало церемонии ощущение большей интимности и демократичности, несмотря на присутствие среди гостей принца Уэльского Уильяма с супругой. Также, в отличие от прошлых лет, награды в «технических» категориях вручались не накануне, а в тот же вечер, что и остальные, хотя в трансляции их раздача все равно попала в виде короткого дайджеста. И впервые в истории BAFTA вручение четырех главных призов — лучший фильм, актер, актриса и восходящая звезда — было показано по телевидению в прямом эфире.

Ведущим церемонии стал актер Ричард Э. Грант, чей конферанс получился по-британски самоироничным (начал он с того, что достал из кармана помятую бумажку со своим резюме якобы в надежде найти новую работу, не отходя от кассы), добродушным (шутки звучали не обидные ни для кого, хотя печально знаменитая пощечина на прошлогоднем «Оскаре», конечно, была упомянута) и в нужные моменты эмоциональным. Одним из сентиментальных моментов стал, например, трибьют Елизавете II, представленный Хелен Миррен, которая играла покойную королеву в кино и театре.

Вечер сразу начался с победы «На Западном фронте без перемен» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Один из его соавторов и режиссер фильма Эдвард Бергер сказал, что над лентой работала международная команда — потомки людей, которые во время Первой и Второй мировых войн находились по разные стороны фронта. А также отметил, что в Европе и сейчас идут боевые действия, и подчеркнул, что героев на войне не бывает.

Похоже, что именно злободневность, а также важность для британцев темы Первой мировой способствовали успеху картины «На Западном фронте без перемен».

Кроме главного, она забрала также призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, звук, музыку и была объявлена лучшим фильмом на иностранном языке. Таким образом установлен новый рекорд: «На Западном фронте без перемен» стал неанглоязычным фильмом, удостоенным наибольшего количества премий BAFTA (предыдущим был «Новый кинотеатр "Парадизо"» Джузеппе Торнаторе, завоевавший пять наград в 1991 году).

Включенность британских академиков в актуальную политическую повестку также продемонстрировал их выбор лучшего документального фильма, которым стал «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра. Интересно, насколько события европейской истории, как современной, так и столетней давности, окажутся близки академикам американским, ведь «На Западном фронте…» и «Навальный» претендуют и на «Оскары».

Для «Банши Инишерина», выдвинутой в десяти номинациях, церемония тоже стартовала удачно: Барри Кеоган и Керри Кондон получили призы за лучшую мужскую и женскую роль второго плана соответственно. Кроме того, трагикомедия, действие которой разворачивается на уединенном острове во времена ирландской гражданской войны, была названа лучшим британским фильмом, а Мартин Макдонах, не удержавшийся от шутки про национальную принадлежность своей картины, выиграл в категории «Лучший оригинальный сценарий».

«Элвис», сравнявшийся с «Банши…» по количеству призов, был награжден за лучший кастинг, костюмы, грим и прически, а сыгравший главную роль Остин Батлер стал лучшим актером. Его победа оказалась довольно неожиданной: молодой американец, перевоплотившийся в американскую же икону поп-культуры, обошел трех ирландцев (один из которых, Колин Фаррелл, числился фаворитом в этой номинации) и британца. Это значительно увеличивает шансы Батлера на «Оскар», где у него будут почти те же соперники.

Лучшей актрисой академики заслуженно выбрали Кейт Бланшетт, сыгравшую авторитарную женщину-дирижера в драме Тодда Филда «Тар», что тоже укрепило ее оскаровские позиции. В целом фильм, не получивший больше ни одного приза, стал одним из неудачников церемонии, как и «Всё везде и сразу», где сыграла главная конкурентка Бланшетт Мишель Йео,— эта картина, претендовавшая на десять премий, унесла только одну, за лучший монтаж.

Что касается чисто британских наград, не имеющих большого значения в контексте наградного сезона, но, безусловно, радующих их обладателей, то в номинации «Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера» победила любимица кинокритиков всего мира Шарлотта Уэллс с фильмом «Солнце мое». Приз «Восходящая звезда», который вручается по итогам зрительского голосования, получила актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и байопику «Эмили», а почетную премию BAFTA Fellowship за карьерные достижения — легендарная художница по костюмам Сэнди Пауэлл.