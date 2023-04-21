Ведущим концерта в День Победы в Екатеринбурге будет актер Александр Устюгов

Актер и музыкант Александр Устюгов проведет праздничный концерт в честь Дня Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, организующего мероприятие. Режиссером программы стал актер и шоумен Роман Постовалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Праздничный гала-концерт «Дорога к Победе» состоится в историческом центре города. «В этот вечер со сцены будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей Родины»,– рассказали в пресс-службе.

В конце мероприятия выступят известные музыканты, чьи имена пока не разглашают.

Напомним, в этом году в День Победы не будет проводиться шествие «Бессмертный полк». Парад Победы в Екатеринбурге традиционно пройдет на площади 1905 года, но салют запустят только с одной точки вместо трех — с акватории Городского пруда.

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