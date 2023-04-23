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Коммерсантъ FM
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Пушилин сообщил о гибели 100 гражданских в ДНР с начала года в ходе боевых действий

С начала 2023 года в Донецкой народной республике 100 мирных жителей погибли, 382 получили ранения в результате боевых действий, сообщил временно исполняющий главы региона Денис Пушилин. Он возложил ответственность за это на украинскую сторону.

«Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Сегодня города ДНР вновь подверглись обстрелам. Погибли две женщины в возрасте 30 лет и мужчина 1953 года рождения. Восемь человек получили ранения (один из них — при подрыве на мине на кладбище). Как обратил внимание врио главы ДНР, украинские войска вели обстрелы с использованием вооружения, которое было передано странами НАТО.

По подсчетам ООН, с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года погибли свыше 8,5 тыс. мирных жителей, около 14,4 тыс. пострадали. По данным международной организации, в подконтрольной России части Донбасса погибли 657 гражданских, свыше 2,3 тыс. были ранены.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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