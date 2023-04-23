Глава Alphabet Сундар Пичаи заработал за год $226 млн

По итогам 2022 года глава Alphabet Сундар Пичаи получил в общей сложности $226 млн, причем значительная часть вознаграждения была в форме акций. Как видно из отчетности Alphabet для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на ценные бумаги пришлось $218 млн из общей суммы вознаграждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

В отчетности указано, что годовая зарплата Сундара Пичаи в период с 2020 по 2022 год составляла $2 млн. Общая сумма вознаграждения также включает $6 млн, предназначенные на обеспечение личной безопасности главы компании. Другие топ-менеджеры Alphabet получили по итогам 2022 года от $22 млн до $35 млн в форме акций.

Данные о годовом вознаграждении вызвали весьма бурное обсуждение в мировых масс-медиа. Тому есть несколько причин. Для начала, по данным Fortune, сумма, заработанная господином Пичаи в прошлом году, более чем в 800 раз превышает среднее годовое вознаграждение сотрудника компании. Кроме того, отмечают эксперты, Alphabet довольно слабо отчитался за 2022 год. Чистая прибыль по итогам года упала на 21%, до $60 млрд, выручка выросла на 10%, до $282,6 млрд. Наконец, в январе Alphabet объявил о предстоящем сокращении 12 тыс. сотрудников, чтобы снизить издержки. В этом месяце финансовый директор Рут Порат сообщила, что с той же целью Alphabet будет сокращать расходы на предоставление сотрудникам ноутбуков и других услуг. Финансовую отчетность за первый квартал компания опубликует 25 апреля.

Алена Миклашевская