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«Уральские авиалинии» получили рекордную прибыль на фоне санкций

Чистая прибыль авиакомпании «Уральские авиалинии» (принадлежит Сергею Скуратову) по итогам прошлого года составила 13,5 млрд руб., что в 2,5 раз больше, чем годом ранее, следует из отчетности компаний по РСБУ, которую проанализировал РБК. По данным издания для авиакомпании это рекорд, как минимум за шесть лет, с 2017 года.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний РФ по итогам 2022 года составила 87,8 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось как раз на два крупнейших частных перевозчика — S7 Airlines и «Уральские авиалинии».

В прошлом году пассажиропоток российских авиакомпаний сократился, а перевозки внутри страны упали (была закрыта часть аэропортов). Оказали влияние и введенные санкции. Например, в середине апреля этого года США продлили экспортные ограничения для уральской авиакомпании.

Властям пришлось оказывать дополнительную господдержку авиакомпаниям. Так, в феврале сообщалось, что Росавиация предоставит авиакомпании «Уральские авиалинии» субсидии на внутренние перелеты по России в размере 2,6 млрд руб.

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