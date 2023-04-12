США продлили экспортные ограничения для «Уральских авиалиний»

Министерство торговли США пролило на 180 дней отзыв экспортных привилегий у авиакомпании «Уральские авиалинии». Соответствующий документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Причиной лишения привилегий в октябре 2022 года стало нарушение авиаперевозчиком экспортных ограничений, введенных в отношении России. Отзыв привилегий лишил «Уральские авиалинии» права участвовать в сделках, подпадающих под действие экспортных правил регулирования США. В частности, авиакомпания не сможет закупать запчасти, проводить техническое обслуживание и ремонт лайнеров на территории США, а также реэкспортировать американские товары из третьих стран.

Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС принял санкции против российской авиаотрасли, которые лишили российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Однако в феврале 2023 года Арбитражный суд Свердловской области запретил ирландскому лизингодателю требовать с «Уральских авиалиний» возвращение самолета через лондонский суд.

Диана Сунагатуллина

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