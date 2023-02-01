«Уральские авиалинии» получили 2,6 млрд рублей субсидий на полеты по России

Росавиация предоставит авиакомпании «Уральские авиалинии» субсидии на внутренние перелеты по России в размере 2,6 млрд руб., следует из материалов на сайте ведомства. Перевозчик при это запрашивал более 5,9 млрд руб.

Всего были одобрены 33 из 35 поданных заявок авиакомпаний. Суммарный размер предоставляемых перевозчикам субсидий составит 25,3 млрд руб. Больше всего получат авиакомпании S7 Airlines (5,6 млрд руб.), «Аэрофлот» (5 млрд руб.) и («Победа» 4,1 млрд руб.).

Ранее telegram-канал «Авиаторщина» публиковал обращение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова к «Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта». В нем глава компании предложил отменить преференции на получение субсидий для перевозчиков, летающих на отечественных самолетах.

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