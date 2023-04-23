Министр обороны Испании подтвердила отправку шести танков Leopard 2 на Украину

На Украину было отправлено шесть танков Leopard 2 из порта в испанском Сантандере. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Ранее об отправке танков писал Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры обороны Украины и Испании Алексей Резников и Маргарита Роблес

Фото: Juan Medina, Reuters Министры обороны Украины и Испании Алексей Резников и Маргарита Роблес

Фото: Juan Medina, Reuters

«В течение шести дней, проехав через другую страну, они будут на Украине»,— сказала госпожа Роблес (цитата по CNN). По ее словам, танки были направлены вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами.

Накануне Reuters со со ссылкой на данные движения морских судов сообщил об отправке шести Leopard 2 из Испании. Сначала танки прибудут в Польшу, откуда их доставят на Украину. На прошлой неделе Маргарита Роблес также говорила, что в скором времени Киеву передадут еще четыре отремонтированных Leopard 2.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Олеся Павленко