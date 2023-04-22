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Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» стал Дэвид Немировски

Дэвид Немировски назначен на пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь», сообщила пресс-служба команды. Детали контракта не разглашаются.

Дэвид Немеровски

Дэвид Немеровски

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дэвид Немеровски

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге, в том числе главным тренером»,— сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, его слова приводит пресс-служба.

Бывший главный тренер Андрей Мартемьянов покинул должность 11 апреля. Он возглавлял команду с 2021 года. Оба сезона под его руководством команда занимала шестое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Руководство клуба назвало работу Мартемьянова на посту главного тренера неудовлетворительной.

Дэвид Немировски — российско-канадский хоккеист. Немировски играл за российские клубы с 2003 года. В 2015–2018 годах он занимал должность спортивного директора владивостокского «Арсенала», где также выполнял функции ассистента главного тренера. С 2018 по 2022 год был главным тренером нижегородского «Торпедо».

Олеся Павленко

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