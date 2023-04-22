Экс-генсека союза биатлонистов Николь Реш оправдана по делу о коррупции

Бывшего генсека Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш оправдали по делу о коррупции, которое расследовали с 2018 года, сообщает портал ski-nordique.net. Госпожа Реш сумела доказать, что «обвинения против нее были неточными», рассказал ее адвокат Лукас Коллманн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kerstin Joensson / AP Фото: Kerstin Joensson / AP

«Обвинение сочло все обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких обвинений. IBU не требовал продолжения процедуры, поэтому процедура окончательно закрыта»,— добавил адвокат.

Николь Реш пришла на работу в IBU в 2007 году, спустя год она стала генсеком организации. После того, как в отношении нее начали расследование, она подала в отставку. Вместе с госпожой Реш по делу проходил бывший президент IBU Андерс Бессеберг.

Утверждалось, что в период с 2012 по 2017 год за взятки на сумму $300 тыс. от заинтересованных лиц они скрывали нарушения допингового характера. В апреле 2023-го господину Бессебергу предъявили обвинения в коррупции в особо крупных размерах. По версии следствия, он принимал подарки в том числе в виде дорогих часов и проституток.

Подробности — в материале «Ъ» «Для Андерса Бессеберга затикали дорогие часы».