Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-генсека союза биатлонистов Николь Реш оправдана по делу о коррупции

Бывшего генсека Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш оправдали по делу о коррупции, которое расследовали с 2018 года, сообщает портал ski-nordique.net. Госпожа Реш сумела доказать, что «обвинения против нее были неточными», рассказал ее адвокат Лукас Коллманн.

Фото: Kerstin Joensson / AP

Фото: Kerstin Joensson / AP

«Обвинение сочло все обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких обвинений. IBU не требовал продолжения процедуры, поэтому процедура окончательно закрыта»,— добавил адвокат.

Николь Реш пришла на работу в IBU в 2007 году, спустя год она стала генсеком организации. После того, как в отношении нее начали расследование, она подала в отставку. Вместе с госпожой Реш по делу проходил бывший президент IBU Андерс Бессеберг.

Утверждалось, что в период с 2012 по 2017 год за взятки на сумму $300 тыс. от заинтересованных лиц они скрывали нарушения допингового характера. В апреле 2023-го господину Бессебергу предъявили обвинения в коррупции в особо крупных размерах. По версии следствия, он принимал подарки в том числе в виде дорогих часов и проституток.

Подробности — в материале «Ъ» «Для Андерса Бессеберга затикали дорогие часы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...