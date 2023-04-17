Для Андерса Бессеберга затикали дорогие часы

Андерсу Бессебергу, бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) и одному из главных тяжеловесов среди спортивных функционеров, предъявлены обвинения в коррупции в особо крупных размерах. Преступления, по версии следствия, норвежец совершил в прошлом десятилетии, принимая дорогие подарки в том числе в виде дорогих часов и проституток. Примерно те же самые обвинения уже звучали в адрес господина Бессеберга, перед тем как в 2018 году он был вынужден уйти в отставку со своего поста, а основными выгодоприобретателями от его деятельности называли представителей российского биатлона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Структура при генеральном прокуроре Норвегии, занимающаяся расследованием экономических и экологических преступлений, сообщила, что бывшему президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции в особо крупных размерах. Они предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, преступления господин Бессеберг совершал в период с 2009 по 2018 год. Глава ведомства, отвечающего за «дело Бессеберга», Марианна Юпесланн заявила, что «существуют доказательства того, что обвиняемый регулярно получал взятки на протяжении десяти лет».

К взяткам норвежская прокуратура относит «несколько дорогих часов», пользование услугами проституток, оплаченных партнерами чиновника, и «бесплатные выезды на охоту».

Кроме того, Андерс Бессеберг, как предполагается, имел в лизинге автомобиль BMW X5, который оплачивала сотрудничавшая с IBU маркетинговая компания Infront.

Речь идет о продолжении одного из самых громких коррупционных кризисов в спорте, в центре которого оказался господин Бессеберг, считавшийся когда-то одним из главных тяжеловесов среди спортивных функционеров. Он возглавлял IBU с момента его создания в 1993 году, и при нем биатлон превратился из почти маргинального вида в вид топовый и чрезвычайно востребованный у публики и спонсоров. Кризис возник весной 2018 года, когда Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации немка Николь Реш стали фигурантами расследования, проводимого австрийской и норвежской полицией.

Утверждалось, что в период с 2012 по 2017 год за взятки на сумму $300 тыс. от заинтересованных лиц они скрывали нарушения допингового характера.

Кроме того, по версии следствия, еще €35 тыс. были незаконно выплачены в качестве призовых спортсменам, которые не смогли бы участвовать в соревнованиях, если бы их делам был дан ход. При этом в качестве основных выгодоприобретателей от предполагаемой незаконной деятельности Андерса Бессеберга, который был вынужден уйти в отставку и уступить пост шведу Олле Далину, назывались российские спортсмены.

Чиновников подозревали также в причастности к «продаже» голосов на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, на которых победила Тюмень. Правда, в конце 2017 года она потеряла это право. Союз биатлонистов России (СБР) из-за зафиксированных ранее многочисленных допинговых нарушений, а также на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена был понижен до статуса временного члена. Такая санкция наложила на СБР ряд ограничений. Россия лишилась в том числе права претендовать на проведение международных стартов. Российская сторона наотрез отказывалась признавать злоупотребления.

А уже в январе 2021 года независимая комиссия IBU фактически подтвердила выводы полицейских, обнародовав свой собственный доклад, посвященный Андерсу Бессебергу. В нем говорилось, что он «последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями».

Эти утверждения относилось и к якобы имевшим место эпизодам сокрытия допинговых случаев, плату за которое господин Бессеберг как раз предпочитал принимать проститутками и поездками на охоту.

Норвежское ведомство, предъявившее Андерсу Бессебергу обвинения, объясняя их, ссылается на итоги совместного с австрийцами расследования, а также упоминает «помощь» в его продолжении со стороны властей Канады, Чехии и Лихтенштейна.

77-летний господин Бессеберг между тем, судя по всему, продолжит отвергать обвинения в коррупции. В заявлении его адвоката Кристиана Йорта говорится, что он не будет «детально» отвечать на каждое из них, а представит свою позицию в суде. При этом примерно ясно, в чем она будет заключаться. Юрист Андерса Бессеберга настаивает на том, что, будучи президентом IBU, тот всегда придерживался «жесткой линии» в отношении допинговых нарушений, не важно, откуда родом был спортсмен, «с Востока или Запада», и «это сделало его непопулярным в обоих лагерях».

Сам IBU крайне позитивно отреагировал на новость об уголовном преследовании человека, который руководил им четверть века. Федерация пообещала норвежской прокуратуре «полную поддержку» в процессе.

Алексей Доспехов