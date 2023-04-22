Поврежденное взрывом дорожное полотно в Белгороде собираются отремонтировать к 24 апреля

Поврежденное дорожное полотно у пересечения магистрального проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде, где в результате ЧП вечером 20 апреля образовала воронка диаметров 40 метров, планируют отремонтировать уже к понедельнику. Об этом в соцсетях заявил губернатор Вячеслав Гладков. Пока движение на указанном участке организовано по временной схеме.

Глава региона напомнил, что два человека, которые пострадали в результате происшествия, находятся в больницах под наблюдением врачей. «Основная часть жителей, которые расселены из пострадавшего дома на улице Шаландина, 15, находятся у своих знакомых, близких. Тем, у кого была необходимость, предоставлена гостиница в Белгороде. Сейчас вокруг дома проводится работа саперами на поиск взрывоопасных предметов. Как только они будут завершены, строители приступят к восстановительным работам»,- пояснил господин Гладков.

Он отметил, что уже принято решение - из областного бюджета поступят средства на капитальный ремонт поврежденного здания. «Надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор - на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали»,- добавил губернатор.

Вчера вечером мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что работающие в пострадавшем доме строительные эксперты, сотрудники МЧС и взрывотехники должны «дать свое заключение», а «жители смогут вернуться в квартиры, как только будем уверены, что в доме нет угроз». 22 апреля местные власти планируют получить заключение экспертов БГТУ им. В.Г. Шухова о состоянии здания. Затем предстоит разработать проектно-сметную документацию на демонтаж и восстановление. По данным мэрии, семь квартир (две с затоплением) требуют ремонта.

Повреждения жилых строений в Белгороде вечером 20 апреля связаны с «нештатным сходом авиационного боеприпаса» при выполнении полета бомбардировщика Су-34 ВКС России, сообщали ранее в Минобороны РФ.

Владимир Зоркий