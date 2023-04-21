Причиной взрыва в Белгороде стало нештатное падение боеприпаса с российского бомбардировщика

Повреждения жилых строений в Белгороде связаны с «нештатным сходом авиационного боеприпаса» при выполнении полета бомбардировщика Су-34 ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование»,— сообщили в ведомстве.

О появлении воронки диаметром около 20 метров на юге Белгорода, на пересечении магистрального проспекта Ватутина и улицы Губкина, жители города стали сообщать около 22 часов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрыва пострадали два человека: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2; еще одна женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана на месте.

Разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, не менее чем в 500 метрах от места взрыва. Также повреждены четыре автомобиля.

Подробнее об инциденте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин