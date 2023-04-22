ТАСС: крейсер-музей «Михаил Кутузов» находится в предаварийном состоянии

Крейсер-музей «Михаил Кутузов» находится в состоянии, близком к аварийному, и нуждается в срочном ремонте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из ветеранских организаций ВМФ. Корабль выведен из боевого состава в 1992 году, с 2002 года работает как музей.

По словам собеседника агентства, второе дно крейсера «практически все залито бетоном, но это не спасает от поступления воды». «Водоотливные насосы на "князе" работают постоянно. Поэтому налицо необходимость его скорейшего докования»,— рассказал он.

Предполагалось, что «Михаила Кутузова» перевезут из Новороссийска в филиал парка «Патриот» в Севастополе, но он не может вынести буксировку по техническим причинам, утверждает источник. Он заявил, что проверить состояние крейсера можно только на плавучем доке ПД-190 в Новороссийске, но его технические возможности также ограничены из-за ветхости (он построен в 1985 году).

Легкий крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис был спущен на воду в 1952 году. Его длина — 210 м, водоизмещение — 16 тыс. т. В составе Черноморского флота он выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Считается рекордсменом по продолжительности службы среди кораблей проекта (48 лет). Предыдущее докование «Михаила Кутузова» проводили в Севастополе в 2000 году.

Лаура Кеффер