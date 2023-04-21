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Посол по особым поручениям Машков: нужно наращивать ракетный потенциал после развала ДРСМД

Посол по особым поручениям МИДа Григорий Машков в интервью в журналу «Международная жизнь» (.pdf) заявил, что России нужно наращивать ракетный потенциал на фоне прекращения действия договоров о противоракетной обороне (ДПРО) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности»,— сказал господин Машков.

ДПРО прекратил существование в 2002 году, ДРСМД — в 2019 году, РФ приостановила выполнение ДСНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году, напомнил он.

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После развала ДРСМД все ограничения сняты, в этой связи надо оценить, насколько оправдана текущая линия РФ на западном направлении по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования, заявил господин Машков, призвав сохранять бдительность и на восточных рубежах.

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После завершения действия ДСНВ-3 не исключено образование «вакуума» в области международно-правовых инструментов поддержания стратегической стабильности на длительный период, считает дипломат. В таких условиях «важным представляется сохранить существующие ракетные средства, а в практическом плане — проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО для противодействия угрозам извне», заявил Григорий Машков.

ДПРО был подписан в 1972 году США и СССР. В декабре 2001 года президент США Джордж Буш-младший сообщил об одностороннем выходе США из договора.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ.

В марте министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о намерении Варшавы разместить американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью России.

Мария Федотова

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