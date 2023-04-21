Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону

В девятой партии матча за мировую шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая сыграли вничью. Количество ходов в партии перевалило за 60. Россиянин сохранил преимущество в счете — 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / Flickr Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / Flickr

Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Ян Непомнящий сыграет черными. Всего в матче за титул чемпиона мира запланировано 14 партий. Для досрочной победы один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка (за победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5 балла).

Яну Непомнящему 32 года. Он дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2020), дважды — командный чемпионат мира (2013, 2019), становился чемпионом Европы (2010). В 2021 году в борьбе за звание чемпиона мира Непомнящий уступил Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012).

Григорий Лейба