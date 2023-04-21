Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Баня-Луке

Россиянин Андрей Рублев обыграл в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) боснийца Дамира Джумхура. Встреча, продолжавшаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина. В полуфинале Рублев встретится с Алексом Молчаном из Словакии.

25-летний Андрей Рублев находится на шестом месте рейтинга ATP, он выиграл 13 турниров в одиночном разряде под эгидой ассоциации. 30-летний Джумхур занимает 202-е место рейтинга, он выиграл три турнира ATP в одиночном разряде.

Теннисный турнир категории ATP 250 проходит в Баня-Луке впервые, ранее их принимал Белград (Сербия). Призовой фонд турнира превышает €500 тыс.

Мария Федотова