Le Monde: Франция отказалась передавать Украине цифровые карты Белоруссии

Украина направляла Франции запрос о предоставлении цифровых данных высот территории Белоруссии, но получила отказ, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на военный источник. Издание полагает, что изначально Украина обращалась к другим союзникам, а после их отказов запросила помощи у Франции.

Речь идет о картах DTED (Digital Terrain Elevation Data). Ими пользуются пилоты, чтобы проложить маршрут самолета. DTED детализирует рельеф, указывает препятствия, в том числе средства противовоздушной обороны. Источник Le Monde отметил, что с помощью таких карт можно проводить операции на малых высотах, например с беспилотников, в условиях плохой видимости.

Издание отмечает, что Франция объяснила отказ в предоставлении цифровых данных нежеланием быть причастной к операциям на территории страны, напрямую не участвующей в военном конфликте. Минобороны Франции не стало комментировать полученную Le Monde информацию. Украинская сторона не реагировала на материал газеты.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов