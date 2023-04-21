Segezha Group приняла участие в XXVII Международной конференции «ТрансРоссия-2023»

Крупнейшая международная конференция TransRussia и выставка SkadTech завершили работу в Москве. В рамках деловой программы в ходе пленарной дискуссии «Место России на мировой логистической карте» директор по логистике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Андрей Юдин поделился опытом по переориентации лесных грузов на восточное направление, доставке продукции контейнерами и судовыми партиями, отметил необходимость развития международных транспортных коридоров «Северный морской путь» и «Север-Юг» как альтернативу железнодорожным перевозкам. Директор по логистике лесопромышленной компании отметил, что в транспортно-логистических схемах в условиях санкций еще немало проблем, которые необходимо решать консолидировано экспортерам, грузоперевозчикам и государству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Мы естественным образом обратили внимание на альтернативные маршруты Севморпуть и МТК «Север-Юг. Они могут снять нагрузку с железной дороги, которая перегружена, и при этом решить задачу доставки наших грузов на целевые рынки Юго-Восточной Азии и Китая. В 2022 году мы оба эти коридора оттестировали. Опыт в принципе можно считать положительным», – сказал Андрей Юдин.

Он подчеркнул, что активы Segezha Group географически достаточно удобно расположены для выхода на Северный морской путь по водным артериям рек Лена и Енисей. Грузы можно перевозить в Китай как балковым, так и контейнерным флотом. На Северо-Западе рядом с комбинатами холдинга расположены порты Мурманск, Санкт-Петербург и Архангельск, что также удобно логистически.

«Однако, мы все видим статистику. Вопрос ценообразования очень чувствителен. На Севморпути было всего два рейса контейнерных рейса в 2022 году, хорошо нам известные. Мы «проехали» на одном из них, но это пока не решение, а «проба пера». Хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялось значительно больше внимания со стороны экспортеров, транспортного сообщества и государства. Как пример, в стоимости доставленного пиломатериала в Китай традиционными маршрутами логистика может достигать 30%. У нас вопрос не стоит – перевезти любой ценой за любые деньги. Надо экономить и на перевозке тоже, переводить цену в адекватные параметры. Работа предстоит большая, без механизма субсидирования транспортных затрат на Севморпути видимо не обойтись. МТК «Север-Юг» в нашем понимании пока еще «сырой» транспортный коридор. Потенциал есть, выход на целевые рынки лесной продукции – Индия и страны Ближнего Востока, страны Мена и ЮВА. Все это потенциально очень интересно, но опять упирается в стоимость логистики. Конечно, работа уже проведена, мы видим результаты, тарифы снижаются, но все равно они еще достаточно высоки, выше верхней границы. Смотрим на этот коридор, готовы наполнять его грузом, но над экономикой стоить поработать», – подчеркнул директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Представитель лесопромышленного холдинга обратил внимание на целесообразность развития портов в СЗФО, там необходимо создать «регулярные, ёмкие и стабильные контейнерные сервисы, которые решат большую часть проблем при движении грузов на Восток.

«По сути только высокомаржинальная бумага способна «переварить» экспортный тариф. По менее маржинальным грузам пока экономической целесообразности нет. Знаем, что многие игроки анонсируют постановку дополнительного флота на этом маршруте, что вселяет некий позитив». Мы рассчитываем, что сервисы будут множиться, конкуренция между транспортными компаниями будет расти, соответственно тарифы будут отыгрывать в нужную сторону, – прокомментировал директор по логистике лесопромышленной компании.

Андрей Юдин отметил, что Segezha Group путь контейнеризации в достаточной степени уже прошла, ее объем у компании уже за 80%, практически вся номенклатура грузов (бумага, фанера, пиломатериалы, пеллеты, клееный брус и т.д.) перевозится на экспорт в контейнерах. В то же время, не теряет актуальность по ряду позиций перевозка судовыми партиями. В 2022 году, помимо пиломатериалов, которые ранее уже перевозились балком, холдинг совершил отгрузку фанеры и клееной балки судовыми партиями. Крупнейшая международная конференция и выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий собрала в столице 430 российских и зарубежных компаний.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО "Лесосибирский ЛДК № 1"