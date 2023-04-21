Китай создает кибероружие для похищения вражеских спутников

Китай разрабатывает новейшее кибероружие, которое позволит ему перехватывать управление вражескими спутниками, блокируя возможность получения ими нужного сигнала или ведения разведки. Об этом свидетельствуют документы ЦРУ, оказавшиеся в сети в результате недавней крупной утечки секретных данных Пентагона, ЦРУ, Агентства национальной безопасности и других американских структур и ведомств.

С содержанием документа, касающегося китайского кибероружия, ознакомилась Financial Times. По изложенной в нем оценке ЦРУ, желание Китая освоить возможности «блокировки, использования или похищения» вражеских спутников является ключевой частью поставленной им цели контролировать информацию. Принцип действия кибероружия Китая заключается в подражании сигналу, который спутник противника получает от оператора. С помощью этого фальшивого сигнала китайские военные могут либо взять спутник под контроль, либо вывести его из строя.

Результатом таких кибератак может стать потеря спутником «возможности поддерживать системы связи, разведки или слежения». Спутник не сможет связываться с другими спутниками, передавать сигналы и приказы или отправлять оператору визуальные или перехваченные электронные данные. Американские военные до сих пор не сообщали, есть ли у них самих аналогичные возможности.

Алена Миклашевская