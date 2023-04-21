«Газпром» снесет административно-производственный корпус на Охтинском мысу

ООО «Газпром Лахта» планирует снести здание административно-производственного корпуса на Свердловской набережной на Охтинском мысу из-за отсутствия планов на дальнейшее использование. Об этом общество уведомило Госстройнадзор, пишет 21 апреля «Деловой Петербург».

Как следует из данных Росреестра, дом был построен в 1948 году и сильно перестаивался в последующие годы. В 2007 году на территории снесли судостроительное предприятие «Петрозавод». В настоящий момент объект принадлежит структурам «Газпрома». Как пояснили представители компании, здание много лет не используется, поэтому принято решение снести его за ненадобностью.

ООО «Газпром нефть» приобрело почти 5 Га на территории Охтинского мыса в 2006 году. Планировалось, что на месте возведут офисный центр, однако в ходе раскопок были обнаружены археологические памятники, в том числе остатки шведских крепостей. После этого 0,8 Га всего мыса находится под охраной. В настоящий момент «Газпром» планирует возвести два 28-этажных здания, парк на набережной рек Охты и Невы и общественную зону.

В сентябре 2022 года компания получила разрешение на строительство общественно-делового пространства. Против этого выступали городские активисты. Иски с требованием отменить это разрешение рассматривали суды разных инстанций, в том числе Верховный суд. 1 марта 2023 года Куйбышевский суд Петербурга отказался удовлетворить требования градозащитников. После этого активисты организовали сбор у пушек на Охтинском мысу, одну из участниц задержали на акции и вменили ей дискредитацию Вооруженных сил (20.3.3 КоАП) за аватарку во «ВКонтакте».

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