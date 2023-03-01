Суд в Петербурге не стал запрещать строительство центра «Газпром нефти» на Охтинском мысе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить требования градозащитников об отмене разрешения на строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысе, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Предложенная инвестором концепция развития Охтинского мыса вызвала возражения градозащитного сообщества. Активисты считают, что на этом месте должен располагаться исключительно историко-археологический музей-заповедник. Результатом стал иск с требованием отменить разрешение на строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти», выданное 15 сентября 2022 года. 1 марта суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований градозащитников.

На Охтинском мысе инвестор собирается строить многофункциональный общественно-деловой центр, включающий музейно-историческую зону. В деловой части комплекса запланированы рабочие места для сотрудников «Газпром нефти». Также в комплексе будет создано общественное пространство с кафе, рестораны, обзорная площадка на крыше, зимний сад и музей археологии, который разрабатывает сейчас Музей истории Санкт-Петербурга. Помимо этого, проект предусматривает создание общедоступного исторического парка с выходом к набережной Невы.

Тяжбы по проекту застройки Охтинского мыса длятся уже не первый год. Его рассматривали суды самых разных инстанций. В частности, Верховный суд не раз отказывал петербургским общественникам в изменении границ объекта культурного наследия на Охтинском мысе.

Яна Кузьмина

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