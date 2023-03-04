В Петербурге отпустили градозащитницу Анастасию Плюто, задержанную перед сходом в защиту Охтинского мыса

Активистку и градозащитницу Анастасию Плюто задержали сегодня утром, 4 марта перед традиционным сбором активистов у пушек на Охтинском мысу. Сотрудники полиции пришли к Анастасии домой и увезли ее в 52-ой отдел. В настоящее время градозащитница отпущена из отделения и доставлена домой, ей вменили дискредитацию Вооруженных сил (20.3.3 КоАП) за аватарку во «ВКонтакте», сообщил юрист-правозащитник Никита Сорокин.

«Ей «вменяют», во-первых, сожжение коробки с бумажками, изображающими планы «Газпрома» застроить Охтинский мыс, а во-вторых — пацифистскую надпись на аватарке в сети ВКонтакте»,–– сообщил депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

На масленицу активисты, выступающие за сохранение Охтинского мыса, сожгли «свое чучело» — картонный макет комплекса, который планируют возвести на территории мыса. По словам правозащитника, это послужило причиной повышенного внимания к деятельности активистки. Официальная позиция –– она была задержана только из-за аватарки в соцсети «Вконтакте», где изображен антивоенный лозунг. На Анастасию был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил РФ по статье 20.3.3 КоАП. По этой статье градозащитнице может грозить административный штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

В полиции девушку представлял юрист-правозащитник Никита Сорокин при содействии ОФД-Инфо (Признано иностранным агентом). Господин Сорокин рассказал «Ъ-СПб», что в настоящий момент Анастасия находится дома.

«Никакого беспредела со стороны сотрудников полиции не было, но на Анастасию был составлен протокол. Градозащитники считают это местью за недавно проведенную акцию. В отдел она была доставлена в 12 часов дня. Когда Анастасию отпустили, я сам отвез ее домой. Также полиция просила связаться с другими градозащитниками, которые сейчас находятся на Охтинском мысу, и напомнить им о недопустимости нарушений»,–– рассказал господин Сорокин.

Екатерина Рязанова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте