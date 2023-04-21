Минстрой заявил, что рост цен на металлопродукцию в России остановился

Минстрой РФ не зафиксировало роста цен на металлопродукцию в последние две недели, сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.
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«Мы с ФАС отрабатываем. Последние две недели роста нет, и некоторое снижение произошло»,— заявил журналистам господин Файзуллин (цитата по ТАСС).
10 марта ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом цен на арматуру в последние недели зимы. Минпромторг связал удорожание с ростом цен на сырье (лом) и тарифами на перевозки и электроэнергию. Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию решило пока не прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Власти последят за ценами на сталь».