Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минстрой заявил, что рост цен на металлопродукцию в России остановился

Минстрой РФ не зафиксировало роста цен на металлопродукцию в последние две недели, сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы с ФАС отрабатываем. Последние две недели роста нет, и некоторое снижение произошло»,— заявил журналистам господин Файзуллин (цитата по ТАСС).

10 марта ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом цен на арматуру в последние недели зимы. Минпромторг связал удорожание с ростом цен на сырье (лом) и тарифами на перевозки и электроэнергию. Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию решило пока не прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Власти последят за ценами на сталь».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...