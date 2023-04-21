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Коммерсантъ FM
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Глава Минстроя ожидает снижения цен на жилье в России в ближайшее время

Сложившая на российском рынке жилья ситуация заставит девелоперов уже в ближайшее время снизить цены. Такое мнение выразил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин

Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Когда закупки будут прекращаться, рынок все равно будет требовать от девелоперов снижения и нахождения компромисса с покупателям. Поэтому я надеюсь, что снижение может начаться в ближайшее время»,— сказал господин Файзуллин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

27 марта замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что снижения стоимости жилья в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит. Банк России отмечал, что стоимость жилья в стране, несмотря на льготную ипотеку, с 2020 года росла существенно быстрее, чем доходы населения. Регулятор указывал, что за этот период сильно выросли цены на новостройки и разница между стоимостью первичного и вторичного жилья.

За последние три года первичное жилье в России подорожало на 82%, до 141,2 тыс. руб. за кв. м, подсчитали аналитики «Циана». По подсчетам «Дом.РФ», доля нераспроданного жилья в новостройках превышает 40% — около 42 млн кв м. Показатели средней распроданности строящихся проектов, согласно статистике «Дом.РФ», находятся на уровне 28%.

О ситуации на рынке жилья — в колонке корреспондента отдела потребительского рынка «Ъ» Александры Мерцаловой.

Милена Костерева

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