Прокуратуру попросили проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ

Юрист Максим Суров подал запрос в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор с требованием проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Об этом 20 апреля сообщило издание «Абзац».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заявитель обратился в надзорные ведомства после выступления артиста на концерте в Санкт-Петербурге. Внимание господина Сурова привлекла появившаяся в сети видеозапись, на которой Филипп Киркоров забрасывает ногу и приобнимает мужчину из кордебалета. Юрист просит провести экспертизу и привлечь виновных к ответственности.

Адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что надзорные органы не будут проверять артиста на пропаганду ЛГБТ. «Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она?»,— сказал защитник господина Киркорова в беседе с «Лентой.ру».

Как ранее сообщал «Ъ», Пасхальный концерт Филиппа Киркорова перенесли на 21 апреля. По данным СМИ, он связан с нежеланием менять запланированную программу. В прошлом году Филипп Киркоров оказался в центре скандала после выступления в Государственном Кремлевском дворце с песней «Мария Магдалена». Одним из атрибутов номера оказался крест, на котором артист исполнил несколько танцевальных движений. Его обвинили в оскорблении чувств верующих.

Александр Просяник, Санкт-Петербург