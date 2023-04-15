Пасхальный концерт Филиппа Киркорова перенесли на 21 апреля

Эстрадный певец Филипп Киркоров не выступил в Санкт-Петербурге 16 апреля на Пасху со своим юбилейным шоу. Информация об отмене концерта появилась в социальных сетях и на сайте площадки БК «Октябрьский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Филипп Киркоров во время выступления на гала-шоу.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Певец Филипп Киркоров во время выступления на гала-шоу.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Уважаемые зрители! Концерт Филиппа Киркорова назначенный на 16 апреля 2023 года переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— отмечается в объявлении.

Приобретенные билеты будут действительными, менять на новые их не нужно. По данным СМИ, перенос концерта может быть связан с нежеланием менять запланированную программу. В прошлом году Филипп Киркоров оказался в центре скандала после выступления в Государственном Кремлевском дворце с песней «Мария Магдалена». Одним из атрибутов номера оказался крест, на котором артист исполнил несколько танцевальных движений.

После того как кадры с выступлением попали в сеть, некоторые обвинили Филиппа Киркорова в оскорблении чувств верующих. Впоследствии певец извинился и заверил поклонников, что «не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла».

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