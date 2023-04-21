Прокуратура внесла мэру Новосибирска представление из-за конфликта в начальной школе

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликтной ситуации в одной из школ Новосибирска. Сегодня прокуратура области внесла представлению мэру Новосибирска Анатолию Локотю об устранении нарушений.

Как указывает ведомство, департаментом образования не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко писала в своем Telegram-канале, что из-за этой ситуации в школе она уже обращалась в администрацию города и министерство образования региона в 2022 году.

Отмечается, что проблема в общении возникла между родителями одного из учащихся и учителем. Большая часть родителей класса поддержала преподавателя и отказалась водить детей на уроки. В итоге занятия сегодня посещает только один ребенок.

«Ситуация непростая и работа над ней будет продолжена», - прокомментировала Надежда Болтенко.

С начала апреля прокуратура Новосибирска внесла мэру Новосибирска не менее четырех представлений об устранении выявленных нарушений, в том числе из-за «административных барьеров» для ввода в эксплуатацию жилых домов, недостаточного освещения улиц, контроля за благоустройством города, состоянием ливневой канализации и др.

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Лолита Белова