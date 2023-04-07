Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за слабого освещения улиц

Прокуратура Новосибирской области внесла представление главе администрации Анатолию Локотю из-за слабого освещения 13 дорожных улиц. Проверка, которую провело ведомство совместно с ГИБДД показала, что система наружного освещения города нарушена, в частности световой поток слабый, мощность и уровень освещенности не соответствуют нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Устранение нарушений взяты прокуратурой области на контроль.

В феврале 2023 года прокурор города Роман Сивак внес представление в мэрию Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений. К правоохранителям с жалобой на вырубку леса на территории Нижней Ельцовки обратились жители региона.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова