Глэмпельеры Урала прогнозируют двукратный рост глэмпингов в регионе в 2023 году

В 2023 году количество глэмпинг-объектов в Свердловской области увеличится примерно в два раза, а в 2024 году — в четыре раза. Такой прогноз дал генеральный директор загородного клуба «Белая лошадь» Кирилл Барсуков в рамках Первой Большой Уральской конференции по глэмпинг-бизнесу.

«Рост в 2023 году по самым минимальным меркам в плане количества объектов будет примерно в два раза по отношению к 2022 году, в 2024 году — в четыре раза. Люди стремятся выбраться из города, оторваться от городской суеты, приобщиться к природе, к экологии»,-— пояснил господин Барсуков. Он добавил, что большая часть объектов появится в тех субъектах, где есть грантовая поддержка и развитая инфраструктура. Для создания новых объектов необходимо, чтобы была хорошая транспортная доступность, близость к водоемам и достопримечательностям.

Руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в Западном управленческом округе Мария Кульбицкая подтвердила повышенный спрос на активный туризм, связанный со здоровым образом жизни.

«Людям важно, чтобы это было что-то индивидуальное, что-то авторское - не типичные маршруты, не стандартные наборы услуг. Среди тенденций — совмещение работы и отдыха. Люди едут на несколько дней, берут с собой ноутбуки, и там работают. А это значит, что везде должен быть Wi-Fi»,— отметила госпожа Кульбицкая.

Глэмпинги — некапитальные жилые модули, которые полностью оборудованы для комфортного отдыха на природе. В России глэмпинг-индустрия активно развивается более пяти лет. На Урале насчитывается более 80 крупных и средних объектов глэмпинг-индустрии. Средняя стоимость проживания одного человека в стандартном домике глэмпинга варьируется от 4 до 10 тыс. руб. в сутки. По словам экспертов, на стоимость влияет сезонность и спрос.

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Анастасия Таначева