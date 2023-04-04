На перевале Дятлова в течение трех лет планируют создать туристическую инфраструктуру

В Свердловской области на перевале Дятлова хотят в течение трех лет создать необходимую туристическую инфраструктуру. Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрий Патанин.

«Для того, чтобы там создать полноценную инфраструктуру, понадобится от одного до трех лет. В принципе, там уже есть турпоток, там не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот турпоток структурировать и сделать туризм более комфортным и безопасным», — рассказал господин Патанин. По его словам, на территории нужно усилить работу аварийно-спасательных служб, обеспечить электроснабжением поселок Вижай, подумать «над проблемами связи». Также на перевале хотят установить знаки туристической навигации и создать визит-центр.

В вопросе об инвестициях Юрий Патанин отметил, что помимо «областных денег», регион может попробовать поучаствовать в федеральных программах. Кроме того, к проекту планируют привлечь частные инвестиции. «Мы сейчас как раз прорабатываем с минприроды, что там можно строить, чтобы уже предлагать эти земельные участки инвесторам под создание модульных конструкций», — отметил он.

Трагедия на перевале произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время они не вышли на связь. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. О причинах трагедии спорят до сих пор.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Перевал Дятлова накрыл туман».

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