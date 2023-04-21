Мэр Екатеринбурга запретил продавать алкоголь в майские праздники

В течение майских праздников в нескольких частях Екатеринбурга будет запрещена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

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Так, ограничение будет действовать:

30 апреля с 08:00 до 13:00 запрет будет действовать в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

5 мая с 09:00 до 14:00 на ул. Заводской, от ул. Кирова до ул. Татищева, на ул. Кирова, от ул. Заводской до ул. Каменщиков.

7 мая с 08:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального, а также с 09:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова, от ул. Анатолия Мехренцева до ул. Вильгельма де Геннина;

9 мая с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также с 09:00 до 14:00 в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге отменили ряд традиционных мероприятий в майские праздники. Так, не будет проводиться первомайская демонстрация, которую заменили на митинг на стадионе «Екатеринбург Арена». Кроме митинга в регионе запланированы встречи представителей областной власти с «лучшими трудящимися». Помимо этого, акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдет без шествия.

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