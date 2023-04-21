Чтобы устранить последствия ЧП на улице Ватутина в Белгороде временно изменили схему движения

На время восстановительных работ после вчерашнего ЧП в Белгороде изменили схему движения транспорта по проспекту Ватутина – на участке от улицы Губкина до Королева. Как сообщил мэр Валентин Демидов, по направлению в центр города движение будет односторонним.

Градоначальник объяснил, что для транспорта, который движется из центра, от улицы Костюкова предусмотрены пути объезда: через Королева на Шаландина и Губкина. Автобус №26 от Костюкова будет идти через Королева и Щорса. В обратном направлении маршрут не меняется. «Завершить восстановительные работы планируем максимально быстро»,- написал в своем телеграм-канале господин Демидов.

Изначально он предполагал, что движение по улицам Ватутина-Губкина на месте происшествия дорожники смогут восстановить к утру, но ждал заключения оперативных служб. Они обследовали территорию, которая пострадала в результате «нештатного схода авиационного боеприпаса» при выполнении полета бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Ночью с места ЧП четыре фронтальных погрузчика и четыре грузовика вывозили образовавшийся мусор. По данным мэрии, было повреждено четыре автомобиля и четыре квартиры на улице Шаландина. Строительные конструкции ближайшего к месту происшествия многоквартирного дома обследовали эксперты. Всех желающих власти на автобусах перевезли в местные гостиницы. Восстановительные работы в жилом здании также планировалось начать «в кратчайшие сроки».

В результате происшествия пострадали две женщины: одну в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а второй медпомощь оказали на месте.

Владимир Зоркий