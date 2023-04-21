Глава МИД Сирии: Запад вводит санкции для обнищания стран

Страны Запада вводят санкции против других стран, включая Сирию и Россию, чтобы добиться их обнищания и удержать «под своей экономической и политической гегемонией», убежден глава сирийского МИДа Фейсал Микдад. Он заявил об этом на встрече с ректором Дипломатической академии МИД РФ Александром Яковенко, посетившим накануне Дамаск.

Во время встречи они «обменялись мнениями по различным геополитическим вопросам и событиям, происходящим в мире», сообщает сирийское госагентсво SANA. Господин Микдад назвал схожими позиции Сирии и России, а также счел их «соответствующими международному праву и принципам справедливости и равенства между странами». Он убежден, что Запад «пытается сохранить свой контроль над миром, находя правила, соответствующие его реальности и устремлениям, и применяя их к другим странам, игнорируя культурные и цивилизационные особенности остальных народов мира».

В ответ господин Яковенко сказал, что на мировой арене заметны экономические, финансовые и технологические изменения, и они «подталкивают многие страны к поиску экономических альтернатив и политических зонтиков, освобождающих их от финансовой гегемонии Запада». Он утверждает, что США «являются крупнейшим бенефициаром разжигания войн и глобальных конфликтов», так как хотят «сохранить господство доллара» в мировой экономике и торговле.

В конце марта Великобритания ввела новые санкции против Сирии в связи с наркоторговлей, которая, по версии британцев, принесла Башару Асаду доход примерно $57 млрд. По данным Лондона, торговля каптагоном является «финансовой линией жизни» сирийского режима и примерно в три раза дороже всего суммарного наркотрафика мексиканских картелей. В том же месяце в Конгресс США внесли законопроект, объявляющий каптагон «транснациональной угрозой безопасности» со всеми вытекающими из этого последствиями. Эксперты ожидают, что господин Асад может заняться борьбой с производителями и наркоторговцами в качестве «жеста доброй воли».

Об отношениях Сирии с соседями — в материале «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Лаура Кеффер