Эрдоган запустил поставки в Турцию газа с черноморского месторождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну газа с месторождения в Черном море. Церемония прошла на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак на севере Турции.

По словам господина Эрдогана, на первом этапе с месторождения Сакарья будут поставлять 10 млн куб. м газа в сутки, а на втором — 40 млн куб. м. Турецкий президент отметил, что проект будет покрывать 30% потребностей страны в газе. «Мы запустили этот проект за рекордные 32 месяца. Турция сегодня сделала огромный шаг к энергетический независимости»,— объявил Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).

Он пообещал, что жители Турции в течение года не будут платить за газ, используемый на кухне и при потреблении горячей воды. «Кроме того, все домохозяйства освобождаются от всех платежей за газ в течении месяца»,— добавил господин Эрдоган.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что разведанные Турцией запасы газа в Черном море составляют около 710 млрд куб. м, чего достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса в течение 35 лет, передает ТАСС. Местные власти рассчитывали, что газ с черноморского месторождения начнет поступать в дома в первую неделю мая. Изначально поставки предполагалось начать в марте, но планы отложили из-за произошедших в феврале крупных землетрясений.

Bloomberg сообщало, что с помощью добычи газа на новых месторождениях Реджеп Тайип Эрдоган хочет справиться с экономической нестабильностью в стране. Гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин говорил, что даже после запуска нового месторождения Анкара продолжит закупать российский газ. Турция ежегодно получает из России более 40% всего импортного газа.

Лаура Кеффер