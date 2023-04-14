Глава турецкой нефтяной компании: Анкара продолжит закупать российский газ

Турция после начала использования газового месторождения Сакарья в Черном море продолжит закупать газ у России, заявил гендиректор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин. По его словам, 99,5% потребностей Турции в природном газе удовлетворяют поставки из-за границы.

«Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ»,— сказал ТАСС господин Хан Бильгин.

Турция получает из России более 40% всего импортного газа ежегодно. По оценкам турецких властей, запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 540 млрд куб. м. Сакарья считается самым крупным месторождением (более 400 млрд куб. м). На начальном этапе там планируют добывать около 10 млн куб. м газа в сутки или от 3,4 млрд до 4 млрд в год.

20 апреля планируется церемония закачки первого газа на предприятие в Фильосе в турецкой провинции Зонгулдак. Bloomberg сообщало, что с помощью добычи газа на новых месторождениях президент Турции Реджеп Таип Эрдоган хочет справиться с экономической нестабильностью в стране.

Лаура Кеффер