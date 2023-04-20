Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Швеции полиция приходила с обыском в офис создателя VPN-сервиса Mullvad

Базирующаяся в Швеции компания Mullvad, создавшая одноименный VPN-сервис, сообщила, что 18 апреля в офис компании пришла шведская полиция с ордером на обыск. Сотрудники планировали конфисковать компьютеры с персональными данными клиентов VPN-сервиса.

Сотрудники Mullvad, следует из сообщения, уведомили полицию, что не хранят данные своих клиентов, а значит конфискация компьютеров будет считаться нарушением шведского законодательства. Проконсультировавшись с прокурором, сотрудники полиции покинули офис Mullvad. Других подробностей не приводится.

PG Magazine пишет, что полиция, вероятно, собирала улики в рамках уголовного расследования в отношении хакеров. Издание отмечает, что хакеры часто используют VPN-сервисы, чтобы скрыть свои киберпреступления.

Mullvad — платный VPN-сервис, который придерживается строгой политики конфиденциальности клиентов, следует из информации на его сайте. В частности, он не просит регистрации пользователя при подключении.

Cайт по обзору продуктов Wirecutter (проект The New York Times) в марте назвал Mullvad лучшим VPN-сервисом по критерию безопасности и уровню конфиденциальности данных.

На минувшей неделе наблюдались перебои в работе Mullvad из России. В техподдержке сервиса заявили, что от сбоев в основном пострадали российские пользователи мобильных приложений сервиса. Часть сервисов Mullvad при этом все еще работает, к ним можно подключиться.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...