В Швеции полиция приходила с обыском в офис создателя VPN-сервиса Mullvad

Базирующаяся в Швеции компания Mullvad, создавшая одноименный VPN-сервис, сообщила, что 18 апреля в офис компании пришла шведская полиция с ордером на обыск. Сотрудники планировали конфисковать компьютеры с персональными данными клиентов VPN-сервиса.

Сотрудники Mullvad, следует из сообщения, уведомили полицию, что не хранят данные своих клиентов, а значит конфискация компьютеров будет считаться нарушением шведского законодательства. Проконсультировавшись с прокурором, сотрудники полиции покинули офис Mullvad. Других подробностей не приводится.

PG Magazine пишет, что полиция, вероятно, собирала улики в рамках уголовного расследования в отношении хакеров. Издание отмечает, что хакеры часто используют VPN-сервисы, чтобы скрыть свои киберпреступления.

Mullvad — платный VPN-сервис, который придерживается строгой политики конфиденциальности клиентов, следует из информации на его сайте. В частности, он не просит регистрации пользователя при подключении.

Cайт по обзору продуктов Wirecutter (проект The New York Times) в марте назвал Mullvad лучшим VPN-сервисом по критерию безопасности и уровню конфиденциальности данных.

На минувшей неделе наблюдались перебои в работе Mullvad из России. В техподдержке сервиса заявили, что от сбоев в основном пострадали российские пользователи мобильных приложений сервиса. Часть сервисов Mullvad при этом все еще работает, к ним можно подключиться.

Лусине Баласян