В работе VPN-сервиса Mullvad в России произошел сбой

VPN-сервис Mullvad работает в России со сбоями, убедился «Ъ». В техподдержке сервиса заявили Telegram-каналу Baza, что разработчики получают много сообщений о сбоях в работе конкретно из России.

Как сообщили Telegram-каналу в Mullvad, разработчики не могут с уверенностью сказать, каким образом властям РФ или провайдерам удалось заблокировать серверы компании. По словам разработчиков, от сбоев в основном пострадали пользователи мобильных приложений сервиса. Часть сервисов Mullvad при этом все еще работает, к ним можно подключиться, добавили в компании.

К марту 2022 года в России заблокировали около 20 популярных сервисов VPN. В июне Роскомнадзор начал блокировать еще несколько, в числе которых — Proton VPN, NordVPN, Lantern, Outline VPN. В Совфеде, Минцифры и в «Единой России» неоднократно отрицали планы ввести ответственность за использование VPN. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что пользуется VPN-сервисами.

Эрдни Кагалтынов