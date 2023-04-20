Глава Минюста Италии сообщил о планах заморозить активы Артема Усса

Министр юстиции Италии Карло Нордио сообщил, что в стране ведется работа по заморозке имущества сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Мера связана с его побегом из-под домашнего ареста в Милане в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Нордио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Карло Нордио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артема Усса, хотя бы попытаемся воздействовать»,— сообщил Карло Норидо на выступлении в нижней палате итальянского парламента (цитата по ТАСС).

По информации итальянского издания Il Comizio на декабрь 2022 года, Артем Усс — совладелец четырехзвездочного отеля на Сардинии «Дон Диего». Кроме того, пишет издание, за несколько месяцев до ареста он приобрел квартиру в Милане.

Он добавил, что решение о переводе Артема Усса под домашний арест, принятое в декабре 2022 года, было инициировано судьями, а Минюст на него повлиять не мог. По его словам, проверка в отношении судей ведется не с целью давления, а для внутреннего разбирательства. США неоднократно предупреждали о риске побега Артема Усса из-под домашнего ареста.

Артем Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Он обвиняется в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Соединенные Штаты запросили его экстрадицию, Италия ее одобрила. В декабре итальянский суд перевел Артема Усса под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и сбежал. 4 апреля он сам сообщил, что находится в России.

Карло Нордио поручил начать дисциплинарное разбирательство в отношении трех судей Апелляционного суда Милана, назначивших домашний арест Артему Уссу. Господин Нордио считает, что их решение «не было должным образом взвешено», а судьи не учли «высокой и конкретной опасности побега», посчитав электронный браслет достаточной мерой безопасности. Минюст прежде утверждал, что в доме россиянина не установили необходимый надзор. La Repubblica уточняла, что дом, где находился Артем Усс, проверяли каждые 72 часа.

РФ также запрашивала его экстрадицию. МВД объявило его в федеральный розыск, а 27 октября 2022 года он был заочно арестован. Однако после возвращения Артема Усса, добровольно явившегося в МВД, его отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лусине Баласян