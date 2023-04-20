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Коммерсантъ FM
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Рублев обыграл Варильяса во втором круге Srpska Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Баня-Луке (ATP Srpska Open) — 6:2, 6:2. Поединок продлился 1 час и 9 минут.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

На счету Рублева 3 эйса, одна двойная ошибка и 4 брей-пойнта из 7. У перуанца 2 эйса, 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из 2.

В четвертьфинале соперником Рублева станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Srpska Open — часть ATP Challenger Tour. Турнир проводится на открытых грунтовых кортах. Призовой фонд — 562 тыс. евро.

О недавней победе Андрея Рублева в Монте-Карло — в интервью теннисиста «Ъ».

Григорий Лейба

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