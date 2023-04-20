Отменены авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск

Авиакомпания Nordwind отменила продажи билетов на рейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск. Это произошло из-за решения Росавиации исключить направление из перечня субсидируемых в этом году, сообщили в минтрансе республики Карелии РБК.

Росавиация включила маршрут Нижний Новгород – Петрозаводск в список субсидируемых в конце марта. Nordwind (совместно с «Икаром») планировала выполнять перелеты дважды в неделю на самолетах Embraer E-190. После отмены маршрута до Петрозаводска нижегородцам доступны льготные билеты по 15 направлениям.